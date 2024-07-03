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Военное обозрение

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Представитель офиса Зеленского раскритиковал предложение Орбана по прекращению огня, не называя фамилию венгерского премьера

Представитель офиса Зеленского раскритиковал предложение Орбана по прекращению огня, не называя фамилию венгерского премьера

Ранее Виктор Орбан предложил ввести режим прекращения огня для ускорения перехода к мирным переговорам с Россией.

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