Спасатель погиб в горящем лесу в Приморье

Пожарный в городе Партизанске погиб во время тушения огня в лесу. Как сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края, спасатель работал вручную воздуходувками, поскольку техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности.
Пожарный в городе Партизанске погиб во время тушения огня в лесу. Как сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края, спасатель работал вручную воздуходувками, поскольку техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности.
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