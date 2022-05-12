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Спасатель погиб в горящем лесу в Приморье

Спасатель погиб в горящем лесу в Приморье

Пожарный в городе Партизанске погиб во время тушения огня в лесу. Как сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края, спасатель работал вручную воздуходувками, поскольку техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности.

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