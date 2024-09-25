Лавров: Запад не допустит справедливых переговоров Украины с Россией

Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с РФ на принципах Устава ООН, так как власти в Киеве после государственного переворота не представляют весь народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии