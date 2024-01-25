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Подробности от МЧС: с горящей нефтебазы в Туапсе были эвакуированы 84 сотрудника

Подробности от МЧС: с горящей нефтебазы в Туапсе были эвакуированы 84 сотрудника

Сообщение от ЕДДС поступило в 00.10. Говорилось о том, что загорелась установка по перегонке нефтепродуктов на Туапсинском НПЗ.

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