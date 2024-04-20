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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Котоамацуками: предзакажи чиби-фигурку Учихи Шисуи из «Наруто» в серии Nendoroid...

Котоамацуками: предзакажи чиби-фигурку Учихи Шисуи из «Наруто» в серии Nendoroid...

Котоамацуками: предзакажи чиби-фигурку Учихи Шисуи из «Наруто» в серии NendoroidGood Smile Company вспомнила, что давно не радовала ценителей фигурок Nendoroid чибанутыми малышами из аниме «Наруто», и решила загладить вину, открыв предварительные заказы на Учиху Шисуи.

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