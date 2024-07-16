Таможенники нашли 800 кг наркотиков в фуре с одеждой и бытовой техникой

Пресс-служба Федеральной таможенной службы России Таможенники обнаружили 800 кг наркотиков в фуре, которая следовала с одеждой и офисной техникой из Средней Азии в Москву, сообщили в Telegram-канале ФТС России.
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