Глава Татарстана Минниханов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

МОСКВА/КАЗАНЬ, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом за заслуги перед Отечеством I степени, соответствующий указ президента размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии