Ану́ — в шумеро-аккадской мифологии — верховный бог неба, возглавлявший сонм богов. Наряду с Энлилем и Энки входил в число старейших и самых могущественных богов месопотамского пантеона.
Ану́
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Ану́ — в шумеро-аккадской мифологии — верховный бог неба, возглавлявший сонм богов. Наряду с Энлилем и Энки входил в число старейших и самых могущественных богов месопотамского пантеона.
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