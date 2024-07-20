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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Плюнул в русского, утрись

Плюнул в русского, утрись

Игры в «шариатский патруль» закончились для юного «пришельца» и его семьи весьма предсказуемо.

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Комментарии
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Александр Корякин
Если это правда, да будет так и впредь
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