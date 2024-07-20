Игры в «шариатский патруль» закончились для юного «пришельца» и его семьи весьма предсказуемо.
Плюнул в русского, утрись
Комментарии
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Александр Корякин
Если это правда, да будет так и впредь
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Игры в «шариатский патруль» закончились для юного «пришельца» и его семьи весьма предсказуемо.
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