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ИА Регнум

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За время атаки ВСУ на Ленобласть было сбито 62 беспилотника

За время атаки ВСУ на Ленобласть было сбито 62 беспилотника

Над Ленинградской областью ночью и ранним утром 30 августа обезвредили 62 беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

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