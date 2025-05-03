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Виктория Боня распорядилась, что в случае гибели в Гималаях ее тело нужно кремировать

Виктория Боня распорядилась, что в случае гибели в Гималаях ее тело нужно кремировать

Виктория Боня предусмотрела судьбу своего тела на случай гибели в горах Российская телеведущая Виктория Боня, известная по проекту «Дом-2», отправляясь в Гималаи для покорения Эвереста, написала матери письмо, в котором указала инструкции на случай своей гибели.

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