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Material Sector Eyes Fresh ATHs as Copper Tariffs Fuel Rally

Material Sector Eyes Fresh ATHs as Copper Tariffs Fuel Rally

Material Sector Eyes Fresh ATHs as Copper Tariffs Fuel Rally E-mini Materials Select Sector Futures CME_MINI_DL:XAB1! EdgeClear Copper Squeeze and the Reflation Trade Lift the Sector The material sector has quietly become one of the strongest performing areas of the market in 2026.

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