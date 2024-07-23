Роспотребнадзор разрешил купаться в 7 водоемах Калуги

Роспотребнадзор опубликовал свежую информацию о санитарном состоянии водоемов в местах купания. По данным лабораторного контроля качества воды на 22 июля, не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства следующие водоёмы в Калуге: Яченское водохранилище, район лодочной станции река Ока - пляж правый берег река Ока - пляж левый берег река Ока - пляж р-н ГИБДД пруд д.