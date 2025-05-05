Ветеран СВО Сергей Тарасюк: В штабе штурмовал горы бумаг военной бюрократии

Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа.