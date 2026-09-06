«Беркут» на 40 км: новый рубеж или пока только сообщение СМИ?

Орудие «Гиацинт-Б» на замаскированной позиции в зоне проведения Спецоперации Российская артиллерия располагает широкой номенклатурой 152-мм боеприпасов.
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