В Иванове 55-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести туристическую путевку по привлекательной цене

В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району города Иваново поступило сообщение от 55-летней жительницы областного центра о том, что она попалась на уловки мошенников и перевела им свои средства.
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