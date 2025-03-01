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Царьград

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"Лучший вариант для Украины": Пророчество Зеленского оказалось не шуткой. Украинцам совсем не смешно

"Лучший вариант для Украины": Пророчество Зеленского оказалось не шуткой. Украинцам совсем не смешно

Некогда популярный комик решил стать президентом, и все знают, что из этого вышло. К своей самой неудачной роли Владимир Зеленский готовился заранее, предупреждая об этом украинцев, которым теперь совсем не смешно.

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