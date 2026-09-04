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Царьград

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Минобороны России заявило об ударе по логистическому центру в Николаеве

Минобороны России заявило об ударе по логистическому центру в Николаеве

Минобороны России сообщило об успешном ударе по логистическому центру в Николаеве. Удар был нанесён по объекту, где находилось военно-техническое имущество ВСУ.

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