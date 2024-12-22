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Депутат Останина рассказала, что пытался "протащить" Затулин, защищая детей-мигрантов

Депутат Останина рассказала, что пытался "протащить" Затулин, защищая детей-мигрантов

Законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы, если они не знают русского языка, пытались, как известно, подорвать.

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