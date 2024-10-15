Россиянка родила в аэропорту Турции и бросила новорожденного в туалете

Ребенка нашла уборщица фото: Shutterstock/Fotodom.ruРоссиянка, отдыхавшая в Антальи с подругой, бросила в туалете аэропорта Турции новорожденного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Волшебная страна: в Москве открылся новый иммерсивный парк развлечений, который поражает воображение
- Пальто цвета горького шоколада и улыбка на миллион: триумфальное возвращение Кейт Миддлтон к своим королевским обязанностям
- Старший сын-красавец живет в Лондоне: как выглядят дети актера Максима Лагашкина
Свежие комментарии