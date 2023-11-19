Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • salnikovoleg salnikov
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Встанем!

Какая   красота!  И  всем  наплевать  на   "эстетов",  которым  не  нравятся  рифмы  типа  "встанем-  затянем".

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