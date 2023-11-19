Какая красота! И всем наплевать на "эстетов", которым не нравятся рифмы типа "встанем- затянем".
Встанем!
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Какая красота! И всем наплевать на "эстетов", которым не нравятся рифмы типа "встанем- затянем".
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