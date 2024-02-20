Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Быть отданным на милость победителя

Льются на Украину горькие видео из Авдеевки. Отходят бойцы ВСУ и на ходу записывают последние видео для своих семей.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Только слёзы и гордость за наших ребят!!Которые идут за Победой,очищая землю от подонков и мрази!!И ни какой жалости к укрофашистам!!Самое главное уничтожить навсегда,чтобы потом гОловы не поднимали нигде!Сколько ещё будет русская земля страдать от нечисти?
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