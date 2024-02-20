Быть отданным на милость победителя

Светлана Позднякова

Только слёзы и гордость за наших ребят!!Которые идут за Победой,очищая землю от подонков и мрази!!И ни какой жалости к укрофашистам!!Самое главное уничтожить навсегда,чтобы потом гОловы не поднимали нигде!Сколько ещё будет русская земля страдать от нечисти?