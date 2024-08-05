Госсовет Ливии обсудил последствия закрытия крупнейшего месторождения Ливии

Последствия закрытия нефтяного месторождения Аш-Шарара на юго-западе Ливии стало темой встречи Президентского совета Ливии и штаба армии западной Ливии, 5 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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