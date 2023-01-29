В Севастополе завели уголовное дело на мать-алкоголичку

Полицейские выявили семью, где 35-летняя местная жительница из-за регулярного злоупотребления спиртными напитками не выполняла свои родительские обязанности и подвергала своего ребёнка опасности, 29 января сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.
Полицейские выявили семью, где 35-летняя местная жительница из-за регулярного злоупотребления спиртными напитками не выполняла свои родительские обязанности и подвергала своего ребёнка опасности, 29 января сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.
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