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В Севастополе завели уголовное дело на мать-алкоголичку

В Севастополе завели уголовное дело на мать-алкоголичку

Полицейские выявили семью, где 35-летняя местная жительница из-за регулярного злоупотребления спиртными напитками не выполняла свои родительские обязанности и подвергала своего ребёнка опасности, 29 января сообщила пресс-служба УМВД по Севастополю.

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