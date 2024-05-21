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Соболенко встречается с бразильским бизнесменом

Соболенко встречается с бразильским бизнесменом

Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Йоргосом Франгулисом. Они были вместе на командном ужине после турнира в Риме, а на следующий день поехали на Гран-при Эмилии-Романьи.

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