Арина Соболенко встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Йоргосом Франгулисом. Они были вместе на командном ужине после турнира в Риме, а на следующий день поехали на Гран-при Эмилии-Романьи.
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