В Nvidia не рекомендуют учиться программированию

Генеральный директор компании считает, что в ближайшем будущем для разработки ПО достаточно будет просто сформулировать техническое задание на естественном языке, а всю работу за программиста сделает искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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