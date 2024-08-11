Массированный удар ВСУ по регионам России: Первые подробности от военкора - "Противник, что называется, входит во вкус"

ИМ

Ильдус Мамлеев

После такого нападения мы с чехами будем вести какие то экономические отношения? Пора бы уже выслать чешских пословица из России и закрыть их представительство в Москве. Они сами избрал и себе этот путь, пусть теперь огребают по полной. Надеюсь, что руководство в России сделает определённые выводы в полном объёме!