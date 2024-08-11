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Массированный удар ВСУ по регионам России: Первые подробности от военкора - "Противник, что называется, входит во вкус"

Массированный удар ВСУ по регионам России: Первые подробности от военкора - "Противник, что называется, входит во вкус"

Минувшей ночью противник нанёс беспрецедентные массированные удары по регионам России. Эксперты отмечают, что подобного не было с начала СВО: "Противник, что называется, входит во вкус".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
После такого нападения мы с чехами будем вести какие то экономические отношения? Пора бы уже выслать чешских пословица из России и закрыть их представительство в Москве. Они сами избрал и себе этот путь, пусть теперь огребают по полной. Надеюсь, что руководство в России сделает определённые выводы в полном объёме!
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