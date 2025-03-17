Зампредседателя Правительства Курской области назначена Галина Авдонина

<p style="text-align:justify"><strong>Известно, что с 2003 года она работала в Аппарате Госудумы ФС РФ: помощником депутата, советником аппарата Комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи, который ранее возглавлял Хинштейн.
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