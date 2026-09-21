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Бизнес журнал. Урал

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Лазарев покинул пост замгубернатора Челябинской области

Новым заместителем губернатора Челябинской области стал Антон Артемов, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства региона.

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