Велопрогулка и игра в Черняевском лесу Перми 11 июля

В субботу, 11 июля, в 10:00 в Черняевском лесу стартует эколого-просветительская велопрогулка. Организаторами мероприятия выступили городское управление по экологии и природопользованию, а также МКУ «ПермГорЛес».
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