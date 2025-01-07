Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Специалисты из Google и Стэнфорда создали более 1000 копий людей с помощью ИИ

Специалисты из Google и Стэнфорда создали более 1000 копий людей с помощью ИИ

В результате сравнения данных выяснили, что уровень схожести составил 85%.В недавнем исследовании специалисты из университета Стэнфорда и Google показали, что для того, чтобы создать довольно точную модель человеческой личности, достаточно всего лишь двух часов общения с ИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх