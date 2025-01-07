Специалисты из Google и Стэнфорда создали более 1000 копий людей с помощью ИИ

В результате сравнения данных выяснили, что уровень схожести составил 85%.В недавнем исследовании специалисты из университета Стэнфорда и Google показали, что для того, чтобы создать довольно точную модель человеческой личности, достаточно всего лишь двух часов общения с ИИ.
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