В Удмуртии сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хищении 700.000 рублей у жителя Воткинска

Сотрудниками межрайонного отдела № 2 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике совместно с оперативниками МО МВД России «Воткинский» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении 700.
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