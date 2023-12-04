Военнослужащим армейского корпуса ВВО проявившим мужество и героизм при выполнении служебного долга в зоне СВО были вручены государственные награды

Торжественное открытие мероприятия началось с вноса флага Российской Федерации и боевого знамени объединения под сопровождение марша Преображенского Полка в исполнении военного духового оркестра Южно-Сахалинского гарнизона.
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