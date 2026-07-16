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В Европарламенте обвинили Зеленского в оскорблении Навроцкого

В Европарламенте обвинили Зеленского в оскорблении Навроцкого

www.globallookpress.com/Marcin Golba/Keystone Press Agency Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил очередной выпад в адрес президента Польши Кароля Навроцкого во время церемонии вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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