ГИБДД возобновила работу после глобального сбоя базы — быстрее, чем ожидалось

Технические неполадки в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции устранены, оказание госуслуг во всех подразделениях ГИБДД Москвы возобновлено, о чем в Telegram-канале сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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