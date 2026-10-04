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Украинский депутат рассказал о нехватке денег на содержание государства

Украинский депутат рассказал о нехватке денег на содержание государства

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украине не хватает денег на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику.

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