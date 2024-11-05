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Артист Владимир Селиванов назвал странную причину отказа жениться

Артист Владимир Селиванов назвал странную причину отказа жениться

Актер Владимир Селиванов, получивший всероссийскую известность благодаря роли Вована в популярном проекте "Реальные пацаны", объяснил, почему до сих пор не женился на своей девушке Александре Калмыковой, несмотря на то, что у них уже есть сын Кирилл.

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