После погружения в воду перестал реагировать на касания. Замена сенсора (тачскрина) iPhone 12 Pro

Начнем с безопасного погружения в воду на глубину 6 метров на срок до 30 минут, упомянутого на официальном сайте Apple, предположим, что пользователь погружается в воду на глубину 7 метров и тонет как минимум на 31 минуту:) Итак.
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