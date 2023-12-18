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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джек Дрэйпер: «Искренне хочу быть одним из лучших игроков мира и верю, что на это способен»

«У меня ощущение, что я постоянно прибавляю, лучше понимаю свою игру. Я стараюсь работать над физикой, психология у меня изменилась.

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