В Сеуле решили повысить стоимость проезда в метро

Власти Сеула, Инчхона и провинции Кенгидо и Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) договорились повысить стоимость проезда в метро Сеульского Столичного региона на 150 вон, или примерно на 10 центов, 22 января сообщает KBS World.
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