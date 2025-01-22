В Сеуле решили повысить стоимость проезда в метро

Власти Сеула, Инчхона и провинции Кенгидо и Корейская железнодорожная корпорация (KORAIL) договорились повысить стоимость проезда в метро Сеульского Столичного региона на 150 вон, или примерно на 10 центов, 22 января сообщает KBS World.