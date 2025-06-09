Танк Т-90М уничтожил скопление боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ Военные экипажа танка Т-90М "Прорыв" мотострелкового полка "Башкортостан" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой точки уничтожили скопление боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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