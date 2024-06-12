В Орле за 68 млн рублей отремонтируют защитное сооружение ГО

Региональный Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер по поиску подрядчика на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО), расположенного на ул.
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