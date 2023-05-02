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В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

В ходе массовой первомайской манифестации в Париже ранения и травмы получили более 900 протестующих

Во Франции накануне состоялась одна из самых массовых манифестаций за последние несколько лет. В одном только Париже на улицы вышли не менее 550 тысяч человек.

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