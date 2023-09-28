Члены ЛДПР хотят внести в ГД законопроект о бесплатной земле после 10 лет брака

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.
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