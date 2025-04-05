АКОРТ: торговым сетям придется платить за снижение требований к картофелю

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает, что из-за снижения требований к закупаемому картофелю для его удешевления покупатели не приобретут значительные объемы этой продукции и торговым сетям придется списывать их за свой счет.