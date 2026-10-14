Всего 130 калорий и 54 грамма белка: делюсь ходовым рецептом ленивого лимонного пирога для тонкой талии

Этот лимонный пирог я люблю за простоту приготовления и яркий, освежающий вкус. Овсяная основа с творогом, нежная кисло-сладкая начинка и воздушная белковая шапка прекрасно сочетаются между собой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым