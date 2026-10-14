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Клуб "Женские секреты"

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Всего 130 калорий и 54 грамма белка: делюсь ходовым рецептом ленивого лимонного пирога для тонкой талии

Всего 130 калорий и 54 грамма белка: делюсь ходовым рецептом ленивого лимонного пирога для тонкой талии

Этот лимонный пирог я люблю за простоту приготовления и яркий, освежающий вкус. Овсяная основа с творогом, нежная кисло-сладкая начинка и воздушная белковая шапка прекрасно сочетаются между собой.

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