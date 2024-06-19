Колорадо Рэпидс – Монреаль Импэкт где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 23 июня

В воскресенье, 23 июня, сыграют Колорадо Рэпидс и Монреаль Импэкт в рамках МЛС (MLS). Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе Dick’s Sporting Goods Park Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.