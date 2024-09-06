Алеся Кафельникова снялась в откровенных позах в нижнем белье

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных нарядах на Бали. Кадры появились на странице фотографа Рейнальди Хариса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).