Джибути: Рейс 612 Yemenia из международного аэропорта Адена (ADE/OYAA) в Йемене в международный аэропорт Каира (CAI/HECA) в Египте был эвакуирован после того, как 16 октября ракеты хуситов поразили взлетно-посадочную полосу в Адене.