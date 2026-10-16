Джибути: Рейс 612 Yemenia из международного аэропорта Адена (ADE/OYAA) в Йемене в международный аэропорт Каира (CAI/HECA) в Египте был эвакуирован после того, как 16 октября ракеты хуситов поразили взлетно-посадочную полосу в Адене.
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