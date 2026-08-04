Pakistan Bets on Security and Trade as Ties with Iran Grow

Pakistan has played a key role as a mediator in the U.S./Israel war on Iran. Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, have raised Pakistan’s profile so much that Foreign Affairs gushed “Pakistan Won the War in Iran.
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